Иностранные компании сохранили участие в проекте АЭС "Пакш-2"

Отказов от участия в проекте не было, отметил замглавы проекта по строительству Александр Тупицын

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании не отказывались от участия в качестве субподрядчиков в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на стройплощадке в Пакше заместитель директора проекта по строительству Александр Тупицын.

"Никаких отказов не было", - ответил он на вопрос, вышел ли кто-нибудь из европейских партнеров из этого проекта по политическим причинам, в том числе под давлением правительств или общественности в своих странах.