22 сентября, 15:38

Иностранные компании сохранили участие в проекте АЭС "Пакш-2"

Отказов от участия в проекте не было, отметил замглавы проекта по строительству Александр Тупицын

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании не отказывались от участия в качестве субподрядчиков в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на стройплощадке в Пакше заместитель директора проекта по строительству Александр Тупицын.

"Никаких отказов не было", - ответил он на вопрос, вышел ли кто-нибудь из европейских партнеров из этого проекта по политическим причинам, в том числе под давлением правительств или общественности в своих странах. 

Теги:
Венгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация