Росатом рассчитывает на заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" до конца 2024 года

В августе после получения всех разрешений началась стадия непосредственного строительства второй очереди станции, где будут установлены два новых реактора ВВЭР-1200, разработанные Росатомом, отметил гендиректор корпорации Алексей Лихачев

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Росатом рассчитывает, что заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии состоится до конца 2024 года. Об этом сообщил в беседе с журналистами на стройплощадке в Пакше генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Будем стараться, чтобы первый бетон состоялся до конца следующего года", - сказал он.

Лихачев отметил, что в августе после получения всех разрешений началась стадия непосредственного строительства второй очереди станции, где будут установлены два новых реактора ВВЭР-1200, разработанные Росатомом. По его словам, в ближайшее время проект получит ускорение и "будет расти как на дрожжах".