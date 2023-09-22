На АЭС "Пакш" в Венгрии считают надежными поставки топлива Росатомом

Однако в последнее время в маршрут доставки топлива из России в Пакш пришлось внести изменения, отметил глава канцелярии генерального директора компании, управляющей станцией, Пал Ковач

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Руководство венгерской АЭС "Пакш" считает надежными поставки ядерного топлива госкорпорацией "Росатом" и рассчитывает, что они продолжатся. Об этом заявил в беседе с журналистами глава канцелярии генерального директора компании, управляющей станцией, Пал Ковач.

"У нас надежный поставщик ядерного топлива. Надеемся, что поставки продолжатся", - сказал он.

В то же время Ковач отметил, что в последнее время в маршрут доставки топлива из России в Пакш пришлось внести изменения. Он не стал вдаваться в подробности, но ранее венгерская сторона сообщала, что если до 2022 года топливо на АЭС везли из России по железной дороге через Украину, то после начала вооруженного конфликта в этой стране его стали транспортировать на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а оттуда на поезде через Болгарию и Румынию в Венгрию.