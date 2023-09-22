"Ростелеком" планирует привлечь партнеров для развития ОС "Аврора"

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что "Ростелеком" получил 100% в разработчике мобильной ОС "Аврора", реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" ищет технологического партнера для развития операционной системы "Аврора" вместо структур совладельца группы ЕСН Григория Березкина. Об этом журналистам рассказал старший вице-президент "Ростелекома" по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что "Ростелеком" получил 100% в разработчике мобильной ОС "Аврора", реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина. "Рассматривает", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос о том, собирается ли "Ростелеком" привлекать партнеров для развития ОС.

Меньшов отметил, что "Ростелеком" ищет не финансового партнера, потому что "Ростелеком" сам инвестирует в развитие "Авроры", а ценностного партнера, который принесет "какую-то дополненную ценность в создание экосистемы". По его словам, ведутся переговоры как с производителями устройств, так и с разработчиками. "Нашим следующим важным фокусом по "Авроре", который находится на ее развитии, находится, конечно, развитие кросс-платформенных framework-разработки.

Нам же надо увеличивать количество нативных приложений", - добавил Меньшов.

Он пояснил, что у "Ростелекома" есть идея создания проекта Aurora Foundation, с привлечением множества партнеров. Меньшов отметил, что это будет открытое сообщество, которое будет совместно формировать экосистему "Аврора". "Наша концепция в том, чтобы делать экосистему открытой российской платформой", - заключил он.