В Думе обсудили возможность лицензирования продажи пива в общепите

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, в ходе заседания звучало много предложений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. На заседании рабочей группы по вопросам дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах в ночное время в Госдуме депутаты обсудили возможность введения лицензирования на продажу пива и слабоалкогольных напитков в общепите, учета мнения жильцов многоквартирных домов при размещении в нем розничных точек продажи алкоголя и общественного питания и другие предложения по ужесточению работы "наливаек". Об этом рассказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Сегодня состоялось второе заседание рабочей группы, созданной по поручению Вячеслава Володина, по проработке вопроса дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах в ночное время. Данная тема по-прежнему актуальна для наших граждан, учитывая, что так называемые "наливайки", зачастую работающие в ночное время, создают дискомфорт для жителей многоквартирных домов из-за шума и прочих негативных проявлений", - указала она.

По словам Школкиной, в ходе заседания снова звучало много предложений, в том числе введение ограничений по времени продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах (по аналогии продажи алкоголя в рознице), учет мнения жильцов многоквартирных домов при размещении в нем розничных точек продажи алкоголя и общественного питания, введение лицензирования на продажу пива и слабоалкогольных напитков в общепите, введение минимальной розничной цены на пиво и слабоалкогольные напитки, что позволит "обелить" рынок в этих сегментах и повысить добросовестную конкуренцию среди участников рынка, а также установление ответственности собственника помещения, в котором осуществляется продажа контрафактной продукции или с нарушением правил торговли или предоставления услуг.

"Поддерживаю вышеназванные меры, так как считаю, что они позволят нивелировать ситуацию с распитием алкогольных напитков на территории многоквартирных домов, соответственно с шумом и дискомфортом, идущим от посетителей "наливаек", а также повысить качество реализуемой продукции" - сказала депутат.

Ранее в Госдуме по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общепита с продажей алкоголя, так называемых "наливаек". 26 июля группа депутатов от разных фракций, а также сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы власти субъектов РФ получат полномочия устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вплоть до закрытия "наливаек".