Росатом сообщил об отсутствии ограничений для работ по проекту АЭС "Пакш-2"

Гендиректор корпорации Алексей Лихачев напомнил, что в августе началась стадия непосредственного строительства станции, а к началу 2030-х годов должны быть установлены два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Ограничений для полномасштабного строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома сейчас нет, несмотря на сложную политическую обстановку. Об этом заявил в беседе с журналистами на стройплощадке в Пакше генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

Он напомнил, что в августе началась стадия непосредственного строительства станции, а к началу 2030-х годов должны быть установлены два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. "У нас нет никаких ограничений к полномасштабному развороту работ", - сказал глава Росатома. Лихачев подчеркнул, что от венгерского правительства были получены все необходимые лицензии и разрешения, позволившие продолжить проект.