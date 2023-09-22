Росатом видит в 2024 году три главные задачи по проекту АЭС "Пакш-2"

Это использование своих лучших практик, производство оборудования и соблюдение принципа безопасности

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Росатом ставит перед собой в 2024 году по проекту АЭС "Пакш-2" в Венгрии три основные задачи: использование своих лучших практик, производство оборудования и соблюдение принципа безопасности. Об этом заявил в беседе с журналистами на стройплощадке в Пакше генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы видим перед собой три главные задачи, - сказал он. - Во-первых, это применение лучших практик Росатома для сооружения на станции двух новых ядерных реакторов". Во-вторых, продолжил Лихачев, необходимо обеспечить оборудование для станции, которое в основном производится в России, но в изготовлении которого участвуют также около 140 венгерских компаний и их зарубежные партнеры, в том числе из Франции и Германии. Наконец, третья главная практическая задача, по его словам, состоит в строгом соблюдении принципов безопасности в ходе строительства станции "под наблюдением венгерского регулятора".