В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку

В организации также сообщили о встрече замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с гендиректором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сохраняет решительный настрой на восстановление зерновой сделки после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне нечего добавить о самой встрече к тому, что мы уже сказали. Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина с генеральным директором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Генеральный секретарь сохраняет решимость в вопросе восстановления [зерновой сделки]", - сказал он.