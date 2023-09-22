22 сентября, 16:29,
обновлено 22 сентября, 16:47
Генассамблея ООН

В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку

AP Photo/ Bernat Armangue
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© AP Photo/ Bernat Armangue

В организации также сообщили о встрече замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с гендиректором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сохраняет решительный настрой на восстановление зерновой сделки после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне нечего добавить о самой встрече к тому, что мы уже сказали. Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина с генеральным директором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Генеральный секретарь сохраняет решимость в вопросе восстановления [зерновой сделки]", - сказал он. 

Теги:
РоссияГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация