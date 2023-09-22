Ловушка расплава поступит на АЭС "Пакш-2" весной 2024 года

Первый крупный элемент оборудования для АЭС изготовят в России на предприятиях Росатома, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Первый крупный элемент оборудования для АЭС "Пакш-2" в Венгрии - ловушка расплава - будет изготовлен в России на предприятиях Росатома и поступит на станцию весной 2024 года. Об этом сообщил в беседе с журналистами на стройплощадке в Пакше генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Ловушка расплава будет готова весной 2024 года и поступит на площадку для энергоблока номер 5", - сказал он. Ловушка расплава, разработанная по технологии Росатома, предназначена для обеспечения безопасности в случае аварии на АЭС.

Лихачев отметил, что предприятия госкорпорации вскоре приступают к производству и другого оборудования для ядерного острова - комплекса зданий и сооружений на АЭС "Пакш-2". По его словам, такая работа сейчас идет "практически конвейерным способом", так как Росатом осуществляет одновременно 22 проекта в стране и за рубежом. "Но абсолютный приоритет будет отдан проекту в Пакше", - заверил Лихачев.