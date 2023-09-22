В Чувашии на средства инфраструктурных облигаций закупят более 90 троллейбусов

На эти цели направят 3,1 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. В Чувашии приобретут 92 троллейбуса за счет 3,1 млрд рублей инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщила администрация главы республики. Еще 40 троллейбусов закупят по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

"Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение облигаций ДОМ.РФ для модернизации транспортного состава и инфраструктуры в Чебоксарах. В общей сложности за счет льготного финансирования приобретут 92 современных троллейбуса", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, которые приводятся в сообщении, закупят 20 троллейбусов с системой аварийного автономного хода, остальные 72 - с увеличенным автономным ходом. Кроме того, планируется реконструкция тяговой подстанции.

Стоимость проекта, который полностью профинансирует ДОМ.РФ, оценивается в 3,1 млрд рублей. Завершить реализацию планируется в первой половине 2024 года. Новые троллейбусы выйдут, в том числе, на маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском.

"Это позволит решить многолетнюю проблему пассажирского сообщения между городами. В итоге мы должны создать единое перевозочное пространство Чебоксарской городской агломерации, связать друг с другом населенные пункты. Чебоксары и Новочебоксарск будут, в том числе, соединены межмуниципальными троллейбусными маршрутами", - приводятся слова Николаева в сообщении.

В феврале в Минтрансе Чувашии сообщали, что в течение двух лет планируется приобрести 153 троллейбуса, в том числе 40 единиц транспорта - по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги".