Венгрия не видит препятствий для поставок Россией топлива для АЭС "Пакш"

Как заявили в Будапеште, главное - это соблюдение безопасности и надежности поставок

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Будапешт не видит никаких препятствий для того, чтобы Москва и дальше поставляла топливо для АЭС "Пакш". Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, побывавший на стройплощадке второй очереди атомной станции в Пакше вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Отметив, что тема ядерного топлива является "очень чувствительной", он сказал, что главное - это соблюдение безопасности и надежности поставок. "Если эти два аспекта будут соблюдены, то мы не видим препятствий для того, чтобы российская сторона продолжала снабжать топливом станцию в Пакше", - заявил Мадьяр.

Тема ядерного топлива для АЭС в Пакше привлекла в последнее время повышенное внимание, поскольку Венгрия заключила соглашение с французской компанией Framatome, предусматривающее сотрудничество в разработке топливных элементов для ядерных реакторов. Кроме того, руководство АЭС в Пакше присоединилось к программе Евросоюза, которая направлена на создание альтернативного топлива для российских реакторов, работающих в странах Центральной Европы и на Украине. Ключевая роль в этой программе ЕС отводится шведскому дочернему предприятию американской компании Westinghouse.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4 400 мегаватт.