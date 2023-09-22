В Telegram-каналах добавили возможность публиковать истории

Для того, чтобы канал смог публиковать истории, ему нужно получить одобрение от пользователей с подпиской Premium путем голосования

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. У каналов в Telegram после обновления появилась возможность публиковать истории, а пользователям разрешили публиковать истории с собственными аудиодорожками. Об этом говорится в сообщении компании.

"В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились истории. С сегодняшнего дня их могут публиковать и каналы - благодаря новой системе голосов от подписчиков. В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое", - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы канал смог публиковать истории, ему нужно получить одобрение от пользователей с подпиской Premium путем голосования, рассказали в Telegram. "Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет ежедневно публиковать для всех подписчиков одну дополнительную историю", - пояснили в компании.

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После обновления пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции, которые позволят отправить разные эмодзи "одним касанием".

С новым обновлением у пользователей появилась возможность загружать аудиофайлы из памяти устройства. Также разработчики добавили новое большое уведомление о входе в учетную запись, рассказали в Telegram.

Telegram запустил возможность публикации в июле только для обладателей платной подписки. При этом остальные пользователи могли просматривать и комментировать сторис владельцев подписки.