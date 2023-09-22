Эксперт считает, что ситуация на рынке труда в ближайшие три года будет стабильной

Спрос на кадры в это время будет расти, отметил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на кадры в России в ближайшие три года будет расти, это станет залогом низкого уровня безработицы и стабильной ситуации на рынке труда. Об этом сообщил журналистам гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Ситуация на рынке труда останется стабильной. Благоприятный сценарий будет складываться благодаря продолжающемуся росту спроса на кадры в промышленном секторе и ряде других отраслей. Это является залогом низкого уровня безработицы на протяжении всего трехлетнего периода, будет способствовать росту заработных плат", - сказал он, комментируя подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Как отмечалось в прогнозе, численность занятого населения в РФ вырастет к 2026 году на 2 млн человек - до 74 млн, при этом средний уровень безработицы снизится до 3,1%. По словам Платыгина, в условиях низкой безработицы в 2024-2026 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост реальной заработной платы на 2,5%.

"Этот фактор, а также последовательная политика правительства по поддержке нуждающихся граждан, повышению минимального размера труда и реализации таких программ, как переобучение и социальный контракт, будет способствовать росту доходов в целом, в том числе - по малообеспеченным группам населения", - пояснил гендиректор ВНИИ. С учетом сохранения высокого спроса на кадры эксперт также отметил необходимость реализации тех решений, которые обсуждались на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам рынка труда, которое провел президент РФ Владимир Путин 21 сентября.