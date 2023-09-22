Кабмин Украины сменил собственника "Оператора ГТС" в соответствии с требованием МВФ

Как сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, доля в уставном капитале компании, находившаяся в собственности "Магистральных газопроводов Украины", передана министерству энергетики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины сменило собственника компании "Оператор ГТС Украины", что соответствует требованиям Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

По его словам, доля в уставном капитале компании, находившаяся в собственности "Магистральных газопроводов Украины", передана министерству энергетики. Таким образом начато выполнение требования МВФ о завершении к концу октября реформы корпоративного управления "Оператором ГТС" и принятии нового устава компании.