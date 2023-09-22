В Курганской области запустили литейный цех по выпуску уличных светильников

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 100 млн рублей

ТАСС, 22 сентября. Запуск литейного цеха по выпуску уличных светильников прошел в Курганской области на территории индустриального парка. Это первый подобный объект в регионе, сообщается в Telegram-канале властей области.

"Сегодня, 22 сентября, состоялся запуск литейного цеха на заводе "Курган - свет" (входит в группу "Интертехэлектро") по выпуску уличных светильников. Суммарный объем инвестиций в создание объекта составил 100 млн рублей, из них больше половины - 56 млн рублей - выделено правительством Курганской области в рамках программы субсидирования лизинга. Новое производство позволило создать 40 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Цех позволит начать выпуск светильников в литом алюминиевом корпусе. "Открыли новое производство, это, как говорят профессионалы, литейка автоматизированная, первая в Курганской области, я думаю, одна из немногих в России такого уровня", - отметил губернатор региона Вадим Шумков.

По его словам, также планируется реконструкция Курганского индустриального парка. Здесь, в частности, планируется до 2030 года создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. "Это будут новые условия, это, по сути, новая производственная среда. Мы также будем поддерживать, существенная часть оборудования, которое здесь ставится, приобретается при поддержке правительства, потому что нам это выгодно - мы получаем новые, чистые рабочие места для нашей молодежи, которой нет смысла что-то искать другое", - отметил Шумков.

На площадях Курганского индустриального парка работают более 20 резидентов и создано около 600 новых рабочих мест. Это один из пяти индустриальных парков, действующих в регионе. В ближайшие годы планируется создать сеть из девяти индустриальных парков. Они предлагают своим резидентам готовую инфраструктуру, налоговые льготы и широкий спектр мер государственной поддержки.