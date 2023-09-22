Канада ввела санкции против 42 российских физлиц и 21 организации

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Об этом сообщил канадский МИД.
Как следует из обнародованного им уведомления, под эти ограничительные меры подпали:
- издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".
- МГИМО,
- ВШЭ,
- "Юнармия",
- Русское географическое общество,
- клуб "Валдай",
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
- политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков,
- министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
- национальный комитет по исследованию БРИКС,
- российское движение детей и молодежи "Движение первых".