22 сентября, 18:35,
обновлено 22 сентября, 19:08
Санкции в отношении России

Канада ввела санкции против 42 российских физлиц и 21 организации

Gary A Corcoran Arts/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание МИД Канады
© Gary A Corcoran Arts/ Shutterstock/ FOTODOM

В черный список попали в том числе издания "Взгляд" и "Комсомольская правда"

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Об этом сообщил канадский МИД.

Как следует из обнародованного им уведомления, под эти ограничительные меры подпали:

  • издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".
  • МГИМО,
  • ВШЭ,
  • "Юнармия",
  • Русское географическое общество,
  • клуб "Валдай", 
  • ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
  • политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин,
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков,
  • министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
  • национальный комитет по исследованию БРИКС,
  • российское движение детей и молодежи "Движение первых".
 
Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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