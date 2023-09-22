Канада ввела санкции против 42 российских физлиц и 21 организации

В черный список попали в том числе издания "Взгляд" и "Комсомольская правда"

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Об этом сообщил канадский МИД.

Как следует из обнародованного им уведомления, под эти ограничительные меры подпали: