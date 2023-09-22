Лавров и Гутерриш не обсуждали принципиально новые моменты по зерновой сделке

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия - ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш не обсуждали принципиально новые моменты по зерновой сделке на состоявшейся накануне встрече, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия - ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

Комментируя публикацию западных СМИ о том, что Россия якобы выиграла от выхода из сделки, Вершинин отметил: "Мне трудно сказать, на чем основываются эти оценки. Мы, когда реализовывали ее, естественно, реализовывали комплекс стамбульских договоренностей, которые, как известно, состоят из двух частей, и мы делали упор на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Я думаю, что это было во многом сделано, но были и большие перекосы, о которых мы говорили".

Замминистра напомнил, что "часть украинского зерна, которая вывозилась, шла не туда, куда имелось в виду: она шла не в наиболее нуждающиеся, а наоборот, в сытые страны". "Вторая часть тех договоренностей, по существу, так и не была выполнена, и результатов конкретных мы не получили", - подчеркнул Вершинин.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.