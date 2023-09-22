Главы правительств СНГ рассмотрят меры по сотрудничеству в металлургии

Документ о комплексе мероприятий в этой области будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ в режиме видеоконференции обсудил с представителями содружества проект комплекса мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в горно-металлургической отрасли, документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

"Состоялось обсуждение проекта комплекса мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в горно-металлургической отрасли от 28 октября 2016 года, подготовленного для активизации совместной деятельности государств - участников СНГ в отраслях черной и цветной металлургии. Документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ", - отмечено в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели проект межгосударственной программы сотрудничества стран СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года. "Рассмотрены также отчет о деятельности Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах в 2018-2022 годах и проект положения о технологических платформах в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года", - указано в сообщении.

"Проведение очередного заседания Экономического совета СНГ запланировано на 8 декабря 2023 года в Москве", - говорится в сообщении по итогам заседания.