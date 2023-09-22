Полиция Гонконга обратилась в Интерпол для розыска $179 млн криптобиржи JPEX

Как сообщила газета South China Morning Post, общий объем пропавших средств уже превысил $179 млн

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга запросили помощь у Интерпола для поиска и заморозки активов криптобиржи JPEX. Как сообщила газета South China Morning Post, общий объем пропавших средств уже превысил 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн), что сделало это самой масштабной подобной аферой в истории города.

Как сообщил источник издания, полиция выявила попытки злоумышленников вывести и обналичить активы криптобиржи. Часть этих средств правоохранительные органы уже смогли заморозить. В настоящее время следователи создали специальную группу, которая отслеживает подозрительные финансовые операции в блокчейне, связанные с активами JPEX.

"Если они обнаружат такие трансферы, то обратятся в полицию соответствующих юрисдикций через Интерпол и наши международные платформы сотрудничают для того, чтобы заморозить цифровые монеты", - пояснил собеседник издания.

Как отмечает South China Morning Post, две анализирующие операции в блокчейне компании - Bitrace и 0xScope - выявили подозрительные транзакции по выводу средств с кошельков криптобиржи JPEX. Они начались с 14 сентября - на следующий день после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила о подозрениях в адрес криптобиржи.

По словам специалистов, в общей сложности с 14 по 20 сентября с 383 криптовалютных кошельков на JPEX было инициировано более 6,9 тыс. транзакций по выводу средств. При этом, почти половина из этих кошельков были созданы после 14 сентября. Общий объем выведенных средств достиг 7 млн USDT (криптовалюта, курс который привязан к доллару США в пропорции 1 к 1).

По последним данным, число пострадавших от мошеннической схемы уже достигло почти 2,3 тыс. человек. В общей сложности полиция задержала 11 подозреваемых.

Афера JPEX

13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламе лжет о том, что обладает лицензией на работу в городе. По версии властей, злоумышленники побуждали людей вложить деньги в криптовалютные активы на JPEX, обещая им высокий процент прибыли.

Администрация криптовалютной биржи в серии опубликованных на прошлой неделе заявлений обвинила власти Гонконга в "несправедливом отношении". Кроме того, JPEX сообщила, что испытывает нехватку ликвидности из-за заморозки активов, поэтому биржа вводит высокие комиссии на вывод средств и "временно приостанавливает" оказание услуг в Гонконге.