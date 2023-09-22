Национальная метеослужба Казахстана договорилась о сотрудничестве с "Яндексом"

Речь идет в том числе об использовании сервиса "Яндекс Погода"

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана "Казгидромет" договорилась о сотрудничестве с компанией "Яндекс", в том числе по использованию сервиса "Яндекс Погода". Об этом сообщила пресс-служба "Казгидромета" по итогам встречи директора службы Данары Алимбаевой с представителями "Яндекса".

"Алимбаева выразила готовность казахстанской службы погоды сотрудничать с IT-компанией, интегрировать данные наземной сети наблюдения в приложение "Яндекс", а также отметила стремление "Казгидромета" к максимальной доступности своих прогностических продуктов населению", - отметили в метеослужбе.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся непосредственной деятельности "Казгидромета", - прогнозирования погоды, информации о загрязнении воздуха и доступности данных населению.

Директор российской компании по связям с госорганами в СНГ Софья Назметдинова рассказала о продуктах и сервисах "Яндекса", представила возможности поискового портала, говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились подготовить соглашение о совместной разработке продуктов для информирования населения, добавили в пресс-службе.