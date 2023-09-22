В Прикамье ожидают более 20 млрд рублей госинвестиций в "Мотовилихинские заводы"

Оборонное предприятие готовится к реконструкции производства

ТАСС, 22 сентября. Власти Пермского края рассчитывают на государственные инвестиции в размере более 20 млрд рублей в развитие оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин.

"Мотовилиха" прошла долгий и непростой путь, совместно с госкорпорацией "Ростех" проделали большую работу, чтобы сохранить предприятие. "Мотовилиха" выходит из банкротства, появится новый собственник. Сегодня завод обеспечен крупными государственными заказами на несколько лет вперед, показывает прибыль и готовится к масштабной реконструкции производства. Будут построены новые цеха, пройдет реновация территории, установлено 200 единиц оборудования, общий объем государственных инвестиций составит более 20 млрд рублей", - написал Махонин.

"Мотовилихинские заводы" признали банкротом в 2018 году, на предприятии ввели конкурсное управление. Кредиторская задолженность на тот момент составляла более 13,8 млрд рублей, вопросы финансового восстановления предприятия решаются совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, работающее в сфере металлургического производства, основано в 1736 году. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование.