Прямой авиарейс из Ирана на Северный Кавказ может появиться в ближайшее время

Председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла отметил, что альпинизм, экскурсии, горнолыжный спорт и оздоровительные мероприятия будут интересны иранскому туристу

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Авиарейс из Ирана в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) может быть запущен в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла. Первая группа ведущих иранских турагентств, которую он возглавляет, находится в Кабардино-Балкарии (КБР). Гости посетили Приэльбрусье, Чегемское ущелье, ознакомились со столицей республики и встретились с ведущими туроператорами КБР.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас появится прямой рейс из Ирана в этот регион. Если у нас будет такая большая возможность, это поможет очень хорошо сэкономить время и затраты: действительно, это важный факт, один из основных инструментов, который поможет развивать туризм. Мы уже вели переговоры с авиационными компаниями в Москве для того, чтобы арендовать два самолета, чтобы они могли летать из Ирана в разные города России, и я думаю, что результат будет в ближайший месяц", - сказал во время общения с туроператорами в Нальчике Хорматолла.

Безвизовый режим - это хороший сигнал для обеих стран, отметил он, пояснив, что иранцы давно ездят в Россию, но чаще в Москву и Санкт-Петербург. "У вас очень хороший, достопримечательный Кавказ, и это наша общая вина, что мы не работали в этой сфере до сих пор", - сказал он. Рафии Хорматолла отметил красоту достопримечательностей региона, однако добавил, что туристы из Ирана также любят шоппинг и развлечения, чего не было на их маршруте.

Кабардино-Балкария может предложить для отдыха альпинизм, экскурсии, горнолыжный спорт и оздоровительные мероприятия - все эти направления также интересны иранскому туристу, подчеркнул глава делегации. "По ряду позиций наши народы очень близки - это менталитет и традиции, а программа безвизового обмена открывает еще большие возможности для того, чтобы мы узнали лучше друг друга и наладили туристический обмен", - отметила начальник отдела по связям с общественностью и маркетинга Министерства курортов и туризма региона Ольга Погребняк.

Туроператоры высказали заинтересованность в развитии авто- и оздоровительного туризма, выразили готовность предоставлять туристическим группам из Ирана гидов-переводчиков, сотрудничать по всем взаимовыгодным направлениям. Визит иранской делегации организован единым институтом развития "Кавказ.РФ" при поддержке Минэкономразвития России в рамках формата безвизовых поездок, предусмотренного соглашением между правительством двух стран. Гости прибыли в КБР из Ставропольского края, далее они побывают в Чечне и Дагестане.