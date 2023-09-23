Исследование показало, что россияне покупали одежду чаще летом, чем зимой и весной

На летний период пришлось 36% от всех платежей в магазинах одежды, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще приобретают одежду в июне - августе, на этот период пришлось 36% от всех платежей в магазинах одежды. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт", их исследование есть в распоряжении ТАСС.

"Чаще всего за минувшие три сезона россияне отправлялись обновлять гардероб с июня по август. На них пришлось 36% всех платежей в магазинах одежды. 34% досталось весне и 30% - доля покупок одежды зимой. По данным банка, самый высокий средний чек покупки одежды был отмечен зимой. Он составил 5,382 тыс. рублей. На втором месте - лето (5,255 тыс. рублей), третья позиция - у весны с показателем в 4,990 тыс. рублей", - отмечается в исследовании.

Также из исследования следует, что зима является пиковым сезоном по числу покупок в магазинах парфюмерии и косметики. На долю поры подарков по случаю Нового года и Дня защитника отечества пришлось 42% платежей за минувшие три сезона, 30% - на весну и 28% - на лето 2023 года. Самый высокий средний чек одной покупки был отмечен весной 2023 года, на которую приходится Восьмое марта - 3,3 тыс. рублей. На втором месте - лето с показателем в 3,2 тыс. рублей, а на третьем - зима со средним чеком в 3,1 тыс. рублей.

Помимо этого эксперты выяснили, что реже всего россияне ходят в супермаркеты зимой: в декабре - феврале совершалось 32% покупок, а на весну и лето пришлось по 34% от общего числа платежей за три минувших сезона. При этом самый высокий средний чек одной покупки в супермаркетах был отмечен летом 2023 года - 526 рублей, на втором месте - весна с показателем в 504 рубля, а на третьем - зима (411 рублей).

Кроме того, по данным банка, в кафе и фастфуд чаще отправляются весной и летом: на теплые сезоны пришлось по 35% от общего числа платежей в обозреваемый период, а 30% составила доля зимы. Так, лето стало лидером по величине среднего чека одной покупки в кафе и фастфуд-точках - 363 рубля, на втором месте - зима со средней суммой 339 рублей, а на третьем - весна с показателем в 316 рублей.

При этом статистика банка также показала, что чаще всего услуги АЗС россияне оплачивали весной: 38% покупок за три сезона пришлось на март - май 2023 года, на втором месте оказалось лето с долей в 35%, а третье место заняла зима с показателем в 27%. Банк отметил, что зимой на авто россияне ездят реже, но средние чеки здесь самые высокие за минувшие три сезона - 853 рубля. По мнению экспертов, это объясняется длинными зимними каникулами. Средний чек одного платежа на АЗС летом 2023 года - 817 рублей, а весной - 802 рубля.

Методология

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" по количеству и средним чекам операций в категориях "супермаркеты", "АЗС", "магазины одежды", "магазины парфюмерии и косметики" и "кафе и фастфуд" с июня по август 2023 года.