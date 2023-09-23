23 сентября, 07:40

Правительство запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок

Дмитрий Рогулин/ ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Как отметили в Минпромторге, изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Правительство РФ ограничило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для взятия образцов крови. Соответствующий документ, разработанный Минпромторгом, утвержден правительством РФ.

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"Перечень иностранных промышленных товаров, в отношении которых устанавливаются ограничения на госзакупки, расширяется отдельными видами вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД (in vitro диагностика - прим. ТАСС) в дополнение к тем, на которые в феврале этого года уже начали действовать такие ограничения", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей.

"Постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам. Важно отметить, что отлагательный срок вступления в силу документа (декабрь 2023 года - прим. ТАСС) позволит обеспечить планомерный переход для всех участников контрактной системы к применению указанных изменений", - подчеркнули в Минпромторге. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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