Правительство запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок

Как отметили в Минпромторге, изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Правительство РФ ограничило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для взятия образцов крови. Соответствующий документ, разработанный Минпромторгом, утвержден правительством РФ.

"Перечень иностранных промышленных товаров, в отношении которых устанавливаются ограничения на госзакупки, расширяется отдельными видами вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД (in vitro диагностика - прим. ТАСС) в дополнение к тем, на которые в феврале этого года уже начали действовать такие ограничения", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей.

"Постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам. Важно отметить, что отлагательный срок вступления в силу документа (декабрь 2023 года - прим. ТАСС) позволит обеспечить планомерный переход для всех участников контрактной системы к применению указанных изменений", - подчеркнули в Минпромторге.