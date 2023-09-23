В МЭР заявили о росте номинальной зарплаты в первом полугодии во всех регионах РФ

Ожидается, что до 2026 года положительная динамика сохранится во всех регионах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Номинальная заработная плата выросла во всех регионах России по итогам первого полугодия 2023 года. Выше среднероссийского уровня рост был в 60 субъектах РФ, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

"За первое полугодие 2023 года рост номинальной заработной платы наблюдался во всех регионах России. Наибольший [рост] продемонстрировали Оренбургская область (22,9%), Курганская область (21,0%), Алтайский край (20,2%), Чувашская Республика (19,5%), Республика Марий Эл (18,8%) и Брянская область (17,7%)", - говорится в документе. Абсолютные показатели при этом не приводятся.

Рост выше среднероссийского уровня был зафиксирован сразу в 60 субъектах РФ. Ожидается, что до 2026 года положительная динамика сохранится во всех регионах. Наибольший рост в среднесрочной перспективе ожидается в Кемеровской (11,1%) и Челябинской (10,8%) областях, Республике Дагестан (10,6%), Забайкальском крае (+10,3%), Республике Мордовия (+10,1%) и Воронежской области (+10,1%).

"Увеличение темпов роста заработной платы в субъектах Российской Федерации будет обеспечено в том числе повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне. Кроме того, поддержку окажут меры, связанные с выявлением и легализацией неформально занятых граждан", - уточняют в Минэкономразвития.