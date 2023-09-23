Союз электронной торговли создаст структуру для борьбы с контрафактом на маркетплейсах

По словам председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, контроль за разрешительной документацией, а также единый стандарт паспорта товара позволит сократить количество контрафактного и фальсифицированного товара на маркетплейсах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Союз электронной торговли решил создать специальную структуру для борьбы с контрафактным товаром на маркетплейсах. Об этом ТАСС рассказал глава совета, председатель ОНК Москвы Георгий Волков по итогам заседания совета в Общественной палате РФ.

"Проблема фальсификата и контрафакта, продаваемых в интернет-магазинах, начала набирать обороты. От этого страдают потребители, их права нарушаются. Кроме того, в телеграм-каналах мошенники начали предлагать "серую" схему сертификации - оформление одного сертификата для нескольких клиентов. В связи с этим в ближайшее время будет разработан единый стандарт паспорта товара, а также создана на площадке Союза электронной торговли структура, которая будет контролировать разрешительную документацию", - пояснил он.

По словам Волкова, контроль за разрешительной документацией, а также единый стандарт паспорта товара позволит сократить количество контрафактного и фальсифицированного товара на маркетплейсах.

В конце июля Совет Общественной палаты РФ принял решение о создании координационного совета при ОП по развитию и безопасности электронной торговли. Он появился для того, чтобы наладить взаимодействие между участниками рынка электронной торговли, защитить права потребителей, пользователей сервисов и сотрудников интернет-площадок.