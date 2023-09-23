"РЖД Логистика" обсуждает перевозки фармпродукции через Турцию, Казахстан и Узбекистан

Как отметили в пресс-службе компании, основным для "РЖД Логистика" направлением перевозок в рамках "Фармэкспресса" в экспортном и в импортном сообщении является Китай

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "РЖД Логистика" в рамках развития сервиса "Фармэкспресс" рассматривает возможность перевозок для международных фармацевтических компаний через консолидационные склады в Турции или Казахстане, а также внутренний фармрынок Узбекистана. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Еще одним потенциально интересным направлением "Фармэкспресса" могут быть перевозки для международных фармацевтических компаний, работа с которыми осуществляется через консолидационные склады в Турции или Казахстане. Существенный потенциал также представляет внутренний фармрынок Узбекистана, который постепенно развивает собственное производство лекарств и тут мы видим большие перспективы для качественного логистического обеспечения", - рассказали в компании.

В настоящее время в структуре сервиса отмечается преобладание экспортных отправок. Основным для "РЖД Логистика" направлением перевозок в рамках "Фармэкспресса" в экспортном и в импортном сообщении является Китай. Компания активно ведет работу с импортерами фармацевтической продукции по маршруту Индия - Россия с использованием регулярного сервиса в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Фармэкспресс" - это комплексная услуга "РЖД Логистики" по доставке готовой фармацевтической продукции и сырья для производства фармпрепаратов, косметических средств и компонентов для ветеринарной отрасли.