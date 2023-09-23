Депутат заявил, что регулирование топливного рынка должно быть дополнено законом

Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный пояснил, что такие антикризисные меры позволят правительству РФ, профильным ведомствам и Думе сформулировать и принять необходимые решения долгосрочного характера, направленные на настройку топливного рынка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Решения по регулированию топливного рынка, принятые на днях правительством, следует дополнить и законодательными мерами, заявил журналистам председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный.

"Решения, принятые правительством РФ для снижения цен на топливо на внутреннем рынке, - это антикризисная оперативная мера, которая направлена на достижение быстрого эффекта. Этот эффект уже заметен. Рынок отреагировал адекватно, цены пошли вниз", - отметил он.

Депутат пояснил, что такие антикризисные меры позволят правительству РФ, профильным ведомствам и Думе сформулировать и принять необходимые решения долгосрочного характера, направленные на настройку топливного рынка. "Эта работа ведется в непрерывном режиме", - заявил Завальный.

"Такими решениями могут быть меры налогового регулирования, например экспортные пошлины, решения об увеличении объемов биржевых продаж, донастройка механизмов демпфера. Сочетание оперативных и долгосрочных решений позволит наполнить внутренний рынок топливом, сбалансировать его и стабилизировать цены на приемлемом уровне как для производителей, так и потребителей", - добавил депутат.

Об ограничении экспорта бензина и дизеля

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила 21 сентября пресс-служба кабинета министров.

Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело ряд исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в четверг журналистам в Минэнерго РФ. В министерстве также подчеркивали, что ограничения носят временный характер.