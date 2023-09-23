В Ленобласти открыли зерносушильный комплекс за 800 млн рублей

Общий объем хранения после очистки, сушки и сортировки составит 15 тыс. тонн семян и зерна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Зерносушильный комплекс ввели в строй в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе региональной администрации.

"Семеноводческий центр появится в регионе с вводом в строй зерносушильного комплекса компании "Приневское". Стоимость проекта - 800 млн рублей, на комплексе, полностью управляемом электроникой", - говорится в распространенном сообщении.

Общий объем хранения после очистки, сушки и сортировки составит здесь 15 тыс. тонн семян и зерна.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, проект поможет создать семенной фонд уровней "элита" и "суперэлита" по зерновым, травам, рапсу как минимум для Ленобласти и Северо-Запада.

В 2022 году племзавод приобрел в Волосовском районе в общей сложности 7 тыс. га земли и построил первый зерносушильный комплекс. Племзавод планирует вести испытания новых сортов растений, обеспечить себя и хозяйства области высокопродуктивными семенами.

Мощность автоматизированного комплекса по доработке и хранению зерна составляет до 100 тонн сушки зерна в час и до 18 тыс. тонн хранения зерна в год.