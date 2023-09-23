23 сентября, 14:21

В Москве создали кабели для приборов контроля окружающей среды

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что изделие может функционировать при низких температурах до минус 70 градусов и при высоких - до 85 градусов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Столичные инженеры создали уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские инженеры создали уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Разработка не просто заместила швейцарские аналоги, а превзошла их по ряду важных характеристик", - написал мэр.

Он отметил, что изделие не реагирует на удары, изгибы, вибрацию, устойчиво к помехам, а также может функционировать при крайне низких температурах до минус 70 градусов и при очень высоких - до 85 градусов.

"Такие преимущества кабелей очень важны для работы многих ключевых предприятий. Применять их будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах", - резюмировал Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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