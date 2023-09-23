Построенный на астраханских верфях танкер может увеличить грузооборот по МТК "Север-Юг"

Танкер предназначен для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Танкер-химовоз, построенный на астраханских верфях ОСК и спущенный на воду для достройки, увеличит грузооборот России с Ираном по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) со ссылкой на представителя заказчика судна, председателя Российско-иранского делового совета Леонида Ложечко.

"Это судно - первый заказ ООО "Евразия-шиппинг Каспий" на астраханской верфи. Для развития торговых отношений мы сейчас увеличиваем торговый флот, который будет ходить по маршруту из Астрахани в иранские порты для увеличения грузопотока по коридору "Север-Юг". После окончательной достройки судна в следующем году будем использовать его по этому маршруту, что, по нашим подсчетам, прибавит до 150 тыс. тонн грузооборота между нашими государствами", - сообщил Ложечко.

По данным пресс-службы, танкер проекта 00216М предназначен для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60 градусов. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза. После спуска на воду танкер-химовоз будет достраиваться на воде, пройдет швартовные и ходовые испытания.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия юга России, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация". В Астраханской области представлены три площадки ЮЦСС: судостроительный завод "Лотос" и две производственные площадки - "Красные баррикады" и "Астраханское судостроительное производственное объединение". Предприятия выпускают широкую линейку судов различного назначения под ключ.