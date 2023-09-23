Казахстан и КНР лидируют среди иностранных делегаций по наградам в DigitalSkills 2023

Всего в соревнованиях по 30 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий продемонстрировали свои навыки более 300 человек

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Представители Китая и Казахстана стали лидерами по числу завоеванных наград среди иностранных делегаций по итогам V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете чемпионата.

"Объявлены результаты V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. <...> Представители Китая и Казахстана стали лидерами среди иностранных делегаций по числу завоеванных наград", - рассказали в оргкомитете.

Всего, по данным представителей чемпионата, в соревнованиях по 30 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий продемонстрировали свои навыки более 300 человек. Среди принимавших участие были сотрудники предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли и представители образовательных учреждений, а их выступления оценивали свыше 250 экспертов. Также в нынешнем году на чемпионате впервые были представлены компетенции "Интеллектуальная обработка изображений", "Цифровое производство" и "Современные и перспективные сети мобильной связи (5G)".

"В 2023 году в чемпионате в очном и распределенном форматах приняли участие конкурсанты из 14 стран: России, Азербайджана, Армении, Бразилии, Беларуси, Ганы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, ЮАР и Узбекистана. В основу заданий чемпионата легли совместно разработанные технологические стандарты, передовые практики и опыт стран БРИКС и ЕАЭС", - добавили в оргкомитете.

Отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills проводится во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Организаторами первенства выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Агентство развития профессий и навыков и правительство Республики Татарстан.