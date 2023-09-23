В Омске планируют построить пятый мост через Омь к 2026 году

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что этот поможет разгрузить Октябрьский мост и уменьшить поток транспорта в центре города

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Пятый мост через Омь будет построен в Омске к 2026 году, он свяжет отдаленные микрорайоны и разгрузит от транспорта центр города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Продолжаем развивать транспортную систему. Перераспределили и увеличили на 300 млн рублей финансирование в рамках госпрограмм "Развитие транспортной системы в Омской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Омской области". Средства пойдут на строительство подъездной дороги к комплексу по обращению с ТКО в Таврическом районе, а также на строительство дороги от ул. Раздольной до ул. 1-й Заречной с мостом через реку Омь со сроком сдачи в 2026 году", - написал Хоценко.

Этот мост и дорога свяжут Амурский поселок на правом берегу Оми с окружной дорогой, которая охватывает Омск с востока на левом берегу. Благодаря этому значительно разгрузится ближайший Октябрьский мост, где постоянные пробки, и уменьшится поток транспорта в центре города.

Омск расположен на месте впадения Оми в Иртыш на обеих берегах этих рек. Транспортное сообщение обеспечивают три моста через Иртыш и четыре - через Омь.