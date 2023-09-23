Skoda приступила к продажам автомобилей во Вьетнаме

В Ханое будут продаваться спортивно-утилитарные автомобили Karoq и Kodiaq

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Skoda, входящая в международный концерн Volkswagen, вышла на рынок Вьетнама и приступила к продажам легковых автомобилей. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Первый дилерский центр автомобилестроительной компании открылся в Ханое. Там пока будут продаваться спортивно-утилитарные автомобили Karoq и Kodiaq. Они поставляются из Чехии. Предприятие планирует с 2024 года совместно с фирмой TC Group на месте наладить производство машин на новом заводе.

Skoda в текущем году планирует продать несколько сотен автомобилей во Вьетнаме. В среднесрочной перспективе, как отметило агентство, в этой стране предполагается реализовывать ежегодно 30 тыс. машин, а после 2030 года выйти на объем продаж 40 тыс. легковых автомобилей в год.