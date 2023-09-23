Лавров: США должны отказаться от сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ

Глава МИД РФ отметил, что Соединенным штатам необходимо признать реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В целом назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления. Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО", - сказал он.