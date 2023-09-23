Лавров заявил, что Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

Как отметил глава МИД РФ, зерновые коридоры не раз использовались для ударов по кораблям РФ

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Все обещания, которые были даны Москве в рамках зерновой сделки, оказались обманом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Основная причина, по которой мы вышли из этой сделки и она перестала существовать: все, что было нам обещано, оказалось обманом", - пояснил глава МИД.

Он напомнил, что черноморская инициатива состояла из двух частей. "Это пакет, который был результатом переговоров и в котором были отражены все интересы сторон вкупе с интересами других участников. Но если украинская часть пакета выполнялась достаточно эффективно и быстро, то российская - не выполнялась вообще", - констатировал Лавров.

Министр напомнил, что одновременно с этим зерновые коридоры использовались для атак на российские корабли. "Пока она (зерновая сделка - прим. ТАСС) еще функционировала, эти самые корридоры в Черном море, которые наши моряки открывали для безопасного следования сухогрузов с зерном, несколько раз использовались для запуска надводных беспилотников для удара по российским кораблям", - указал глава дипведомства. "Мы предупреждали несколько раз, это тоже не было прекращено", - добавил он.

Лавров также напомнил о подрывах газопроводов "Северный поток" и аммиакопровода Тольятти - Одесса. Он заметил, что эти инциденты "никто расследовать не собирается". "Это очередной пример того, как заметают под ковер важнейшие факты, как готовят ту самую очередную ложь, чтобы потом на этой лжи выстраивать какие-то свои очередные геополитические схемы. Это вот в перечень: Буча, Солсбери, Навальный - все туда", - уверен министр.