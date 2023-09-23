23 сентября, 17:06,
обновлено 23 сентября, 17:57
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

Как отметил глава МИД РФ, зерновые коридоры не раз использовались для ударов по кораблям РФ

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Все обещания, которые были даны Москве в рамках зерновой сделки, оказались обманом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Основная причина, по которой мы вышли из этой сделки и она перестала существовать: все, что было нам обещано, оказалось обманом", - пояснил глава МИД.

Он напомнил, что черноморская инициатива состояла из двух частей. "Это пакет, который был результатом переговоров и в котором были отражены все интересы сторон вкупе с интересами других участников. Но если украинская часть пакета выполнялась достаточно эффективно и быстро, то российская - не выполнялась вообще", - констатировал Лавров.

Министр напомнил, что одновременно с этим зерновые коридоры использовались для атак на российские корабли. "Пока она (зерновая сделка - прим. ТАСС) еще функционировала, эти самые корридоры в Черном море, которые наши моряки открывали для безопасного следования сухогрузов с зерном, несколько раз использовались для запуска надводных беспилотников для удара по российским кораблям", - указал глава дипведомства. "Мы предупреждали несколько раз, это тоже не было прекращено", - добавил он.

Лавров также напомнил о подрывах газопроводов "Северный поток" и аммиакопровода Тольятти - Одесса. Он заметил, что эти инциденты "никто расследовать не собирается". "Это очередной пример того, как заметают под ковер важнейшие факты, как готовят ту самую очередную ложь, чтобы потом на этой лжи выстраивать какие-то свои очередные геополитические схемы. Это вот в перечень: Буча, Солсбери, Навальный - все туда", - уверен министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация