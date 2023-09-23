Лавров заявил, что РФ компенсирует с избытком поставки в Африку по зерновой сделке

Как отметил глава МИД РФ, только 3% зерна поступало в беднейшие страны Африки по черноморской инициативе

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Только три процента зерна поступало в беднейшие страны Африки по черноморской инициативе, Москва их компенсирует с избытком. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Только три процента из поставленных на рынки зерна пошло в бедные страны, которые включены в список Всемирной продовольственной программы", - сказал министр. Он отметил, что весь объем продовольствия, попавший в беднейшие страны Африки за период действия украинской части инициативы, Россия "уже компенсирует". "Ровно эти объемы, еще добавим сверху даже, мы объявили об этом", - добавил Лавров.

Он также обратил внимание, что 48% продовольствия в рамках действия зерновой сделки попало в страны ЕС, а оставшаяся часть - "в страны с доходом выше среднего, у которых и деньги есть, купить все сами могут".

Глава МИД РФ призвал журналистов "посмотреть на статистику" и учитывать данные, в соответствии с которыми цены на продовольствие после некоторого роста в связи с прекращением действия зерновой сделки "сейчас вышли на уровень 2021 года". В этом контексте Лавров осудил "крики о кризисе, голоде", которые возникли после сообщений о росте цен.