Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки заработает после выполнения российской

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Украинская часть зерновой сделки возобновится, как только будет выполнена российская часть. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В принципиальном плане напомню в очередной раз, сказал президент [России Владимир] Путин: "Как только все то, что записано в российской части пакета, заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша], - указал министр.