Лавров предложил ЕК выкупить невостребованное украинское зерно и отправить в Африку

Как заявил глава МИД РФ, украинское зерно "в избытке предлагается странам Евросоюза", но многие из них не хотят его покупать

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Еврокомиссию (ЕК) выкупить украинское зерно, от которого государства Евросоюза (ЕС) отказываются, и перенаправить его в нуждающиеся страны Африки.

"Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, сейчас опять пообещала 50 млрд, [то] это зерно, которое Украина хочет продать, а страны ЕС не хотят из-за конкуренции [покупать], пусть Еврокомиссия купит и отправит в Африку", - сказал глава дипведомства РФ на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров констатировал, что украинское зерно "в избытке предлагается странам Евросоюза", но многие из них не хотят его покупать. "Потому что у них есть свои фермеры, и фермерам не нужна конкуренция, которая может их разорить", - пояснил министр.

Глава МИД РФ также отметил, что 260 тыс. тонн удобрений "лежали без движения" в северных портах стран ЕС с прошлого года. "Но мы отдаем эти удобрения бесплатно африканским странам. Шесть месяцев понадобилось, чтобы первая партия в 20 тыс. тонн в Малави прошла, и три месяца, чтобы еще 30 тыс. тонн в Кению попали. Сейчас вот никак не можем 34 тыс. тонн направить в Нигерию", - отметил Лавров.