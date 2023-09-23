ЕС рассмотрит с КНР ситуацию в отдельных отраслях экономики

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Китай для участия в 10-м раунде китайско-европейского торгово-экономического диалога на высоком уровне

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис намерен обсудить с китайской стороной ситуацию в отдельных отраслях экономики в условиях несбалансированных двусторонних торговых отношений.

"Мы хотим поддерживать торговые отношения с Китаем, нашим вторым по объему торговли партнером. Это важно, но нам необходимо рассмотреть определенные их аспекты", - отметил Домбровскис в интервью газете Financial Times. Он прибыл в Китай для участия в 10-м раунде китайско-европейского торгово-экономического диалога на высоком уровне.

Как отмечает издание, визит проходит после того, как Брюссель начал расследование по субсидиям в отношении недорогих китайских электромобилей в условиях роста напряженности и дисбаланса в торговых связях с Китаем. По данным ЕК, в прошлом году дефицит торгового баланса ЕС и КНР достиг почти €400 млрд. В 2016 году он составлял €145 млрд.

По словам замглавы ЕК, сообществу "необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют". Он также выступил за расширение доступа иностранных компаний на китайский рынок.

Как сообщило ранее Министерство коммерции Китая, власти КНР и Евросоюза 25 сентября проведут в Пекине 10-й раунд китайско-европейского торгово-экономического диалога на высоком уровне. Китайскую сторону на консультациях будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Европейскую делегацию возглавит Домбровскис.

ЕС входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - августе китайско-европейский товарооборот сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд.