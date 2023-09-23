23 сентября, 20:43

Пушилин анонсировал рост валового регионального продукта ДНР к 2030 году в 3,5 раза

Глава республики подчеркнул, что Донбасс способен стать процветающим регионом

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт Донецкой Народной Республики (ДНР) к 2030 году возрастет в 3,5 раза. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в ходе пленарного заседания Народного совета (парламента), на котором он был избран руководителем региона.

"Валовый региональный продукт, то есть стоимость всех товаров и услуг, которые произведены в республике, в прошлом году составлял 158 млрд рублей. К 2029 году мы планируем нарастить его на 75%, а к 2030 году - в 3,5 раза", - сказал Пушилин, комментируя программу социально-экономического развития республики на ближайшие годы.

Он подчеркнул, что Донбасс способен стать процветающим регионом благодаря мощнейшему экономическому и промышленному потенциалу. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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