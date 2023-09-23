Чешский президент посетил принадлежащий Colt CZ завод в США

Петр Павел положительно оценил расширение экономического сотрудничества республики с Соединенными Штатами

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел, принимавший в Нью-Йорке участие в работе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посетил завод Colt в городе Хартфорд в штате Коннектикут. Владельцем этого оружейного предприятия с 2021 года является чешский холдинг Colt CZ.

Павел приветствовал расширение экономического и инвестиционного сотрудничества своей республики с США. "Приобретение Colt CZ этого завода является примером того, как в нашей стране формируются технологическая база и капитал, способный поглотить столь культовые бренды, как Colt, и вывести их на [высокие позиции] мирового рынка", - сказал он журналистам.

Colt CZ является одним из наиболее значимых производителей стрелкового оружия в мире. Холдинг, головной офис которого расположен в Чехии, имеет предприятия в США, Чехии, Венгрии, Швеции, Канаде и Швейцарии. На заводе в Хартфорде задействовано примерно 350 рабочих и служащих.