Мишустин в Казахстане примет участие в выставке "Иннопром"

Премьер-министр РФ выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 сентября посетит Астану, где примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, он выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также Мишустин вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

"Иннопром" - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тыс. участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тыс. кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Каждое лето "Иннопром" проводится в России - в Екатеринбурге. Российский премьер обычно принимает участие в этом мероприятии: выступает на пленарной сессии, осматривает саму выставку и иногда проводит рабочие встречи на ее полях. При этом на зарубежный "Иннопром" Мишустин едет впервые.

Двусторонние отношения

Как отметили в российском кабмине, в целом отношения между Москвой и Астаной носят характер стратегического партнерства. Стороны активно укрепляют торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, реализуют масштабные совместные проекты в промышленной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и цифровой сферах.

Россия входит в число ключевых торговых партнеров Казахстана. Объем двустороннего товарооборота в 2022 году достиг рекордных значений - более $28 млрд.

Работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Ведется подготовка к ее очередному заседанию. По оценке правительства РФ, Москва и Астана также уделяют приоритетное внимание развитию межрегиональных связей: 76 российских регионов успешно взаимодействуют с областями Казахстана.

Развивается российско-казахстанское культурно-гуманитарное сотрудничество. Ключевым событием этого направления в нынешнем году стала организация в Казахстане международного проекта "Русские сезоны".

"Укрепляются двусторонние связи в образовательной сфере. В настоящее время в Российской Федерации обучается более 60 тыс. казахстанских студентов. На 2023/2024 учебный год выделено 200 дополнительных мест для обучения граждан Казахстана в рамках правительственных квот. Расширяется сеть филиалов ведущих российских вузов в республике", - рассказали в российском кабмине.

Там добавили, что Россия и Казахстан активно взаимодействуют по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки. Особое внимание уделяется координации усилий в рамках интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и ОБСЕ.