В Туве планируют вложить около 800 млн рублей в достройку спортивно-культурного комплекса

Реализацию проекта начали в 2013 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 800 млн рублей в 2024 году будет вложено в завершение строительства крупнейшего в Туве спортивно-культурного комплекса, который начали возводить в 2013 году. Об этом ТАСС сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"В 2024 году мы хотим завершить строительство культурно-спортивного комплекса рядом с Кызылом. Сейчас федеральный центр выделяет на это около 800 млн рублей для того, чтобы завершить этот проект, начатый еще в 2013 году", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, рядом с комплексом планируется построить гостиницу для туристов. "В спортивно-культурном комплексе мы будем проводить много мероприятий, поэтому для спортсменов, любителей культурных событий необходима рядом гостиница. Кроме того, такой отель будет востребован и для тех туристов, кто делает остановку здесь, чтобы дальше добраться в верховья Енисея. Они смогут тут останавливаться. Недалеко находится и аэропорт", - пояснил Ховалыг.

Спортивно-культурный центр начали строить в пригороде Кызыла в 2013 году. Общее количество зрительных мест в зале комплекса - 7,6 тыс. Предполагается, что комплекс будет использоваться для разных видов спорта. В том числе для национальной тувинской борьбы - хуреш. Также тут будут проводить музыкально-танцевальные мероприятия.