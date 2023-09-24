Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в машиностроении

По данным сервиса "Зарплата.ру", в топ профессий вошли главный инженер, главный технолог, инженер-конструктор и токарь-расточник

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главный инженер, главный технолог, инженер-конструктор и токарь-расточник вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в сфере машиностроения. Эти специалисты могут зарабатывать от 140 тыс. до 500 тыс. рублей, следует из результатов исследования исследовательского центра "Зарплаты.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Возглавила топ вакансия главного инженера на производство с использованием фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Сотруднику готовы платить от 300 до 500 тыс. рублей, поскольку работодатель заинтересован в высококлассном и опытном специалисте. В обязанности входит расчет производственных мощностей и загрузки оборудования, планомерная замена старых станков на новые, повышение технического уровня производства, курирование написания управляющих программ для станков с ЧПУ, полное технологическое сопровождение производства", - говорится в итогах исследования.

В рейтинг также вошла вакансия главного технолога, он может претендовать на зарплату 250 тыс. рублей. Обязанности - разработка конструкторско-технологической документации для производства. У соискателя должен быть опыт работы на предприятиях с применением технологии обработки металла резанием от трех лет и знание английского языка на уровне не ниже Intermediate (B1). Работа в Тольятти и Москве, или же сотрудник должен быть готов к частым командировкам.

Также до 250 тыс. рублей может зарабатывать директор по производству в уральской компании, которая создает изделия из графита, фторопласта и композитных материалов. Работа находится в городе Реж Свердловской области, для иногороднего специалиста бесплатно предоставят оборудованную квартиру, есть возможность перевести семью. Колпинский завод тяжелого машиностроения ищет токаря-расточника. Требования - начальное профессиональное образование и удостоверение по профессии четвертого-шестого разряда, зарплата - до 200 тыс. рублей.

От 150 тыс. рублей предлагают директору по качеству в кемеровской компании, занимающейся проектированием и изготовлением ленточных конвейеров и другого горно-шахтного оборудования. Требуется руководить службой качества завода, организовать контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях жизненного цикла, внедрить систему менеджмента качества, проводить аудиты. Такой же оклад доступен в Калужской области инженеру-технологу на производственном предприятии, специализирующемся на предоставлении услуг по механической обработке на станках с ЧПУ. Ведущему инженеру-конструктору на предприятии в области проектирования и конструирования нефтегазового оборудования готовы платить от 140 тыс. рублей. Сотрудник должен иметь опыт работы в области машиностроения от трех лет, опыт проектирования и конструирования сварных металлоконструкций.