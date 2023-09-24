В Киржаче создадут логистический комплекс для продукции резидентов ОЭЗ "Владимир"

Проект реализуется ТПХ "Русклимат"

ТАСС, 24 сентября. Логистический комплекс для продукции резидентов особой экономической зоны "Владимир" во Владимирской области площадью более 27 тыс. кв. м построят в июне 2024 года. Торгово-производственный холдинг (ТПХ) "Русклимат" вложит в реализацию проекта порядка 2,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"В Киржаче Владимирской области на территории технопарка "Русклимат ИКСЭл" заложен первый камень нового Федерального логистического комплекса для продукции резидентов особой экономической зоны "Владимир". <…> Общая площадь помещений, включая административно-бытовой корпус, составляет 27 214 кв. м. Начаты работы нулевого цикла и вертикальная планировка земельного участка", - говорится в сообщении.

Проект реализуется ТПХ "Русклимат" в соответствии с подписанным трехсторонним инвестиционным соглашением о развитии социальной, транспортной и научно-производственной инфраструктуры города Киржача и Киржачского района Владимирской области. Логистический комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2024 года, объем инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе холдинга, складские помещения будут оборудованы самыми современными автоматизированными комплексами и системами управления российских производителей, что поддерживает курс на расширение промышленной кооперации и программы импортозамещения промышленного оборудования.

Первые четыре резидента ОЭЗ "Владимир" в сентябре запустили свое производство, общий объем инвестиций составил порядка 940 млн рублей. На предприятиях создано около 600 новых рабочих мест.