В Таиланде заявили, что Tesla изучит вопрос строительства завода

Премьер-министр страны Сеттха Тхависин отметил, что Microsoft и Google рассматривают перспективу создания центров обработки данных

БАНГКОК, 24 сентября. /ТАСС/. Американская компания Tesla рассмотрит возможность строительства завода по производству электромобилей в Таиланде. Об этом сообщил таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин по возвращении после участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"Tesla изучит [вопрос строительства] завода по производству электромобилей, Microsoft и Google рассматривают [перспективу создания] центров обработки данных", - цитирует премьера газета Bangkok Post. По словам Тхависина, общий объем инвестиций этих трех американских компаний в экономику Таиланда составит не менее $5 млрд.

Тхависин ранее в ходе своего визита в США для участия в ГА ООН обсудил с американским предпринимателем Илоном Маском перспективы использования технологических решений его компаний Tesla и SpaceX. Он также провел встречи с представителями компаний Microsoft и Google.

В соответствии с пятилетним планом, срок которого истекает в этом году, Совет по инвестициям Таиланда стремится содействовать капиталовложениям в развитие высоких и зеленых технологий, а также инновационного бизнеса. Ведомство одобрило с 2018 года иностранные инвестиционные проекты на сумму 1,8 трлн батов (около $50 млрд). В тройку наиболее привлекательных для инвесторов отраслей, входят электроника, нефтехимия и автомобилестроение.