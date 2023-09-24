Кабмин выделил 5 млрд рублей фонду "Защитники отечества"

Средства планируют потратить на комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции на Украине и членов семей погибших бойцов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 5 млрд рублей фонду "Защитники Отечества", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Свыше 5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента", - говорится в документе.

Фонд занимается комплексным сопровождением ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине и членов семей погибших бойцов, на это и планируется потратить выделенные деньги.

"Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры должна финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

Как говорила в начале сентября председатель фонда Анна Цивилева, фонд за 3 месяца работы получил более 200 тыс. обращений, в 155 тыс. случаях удалось найти решение. По словам Цивилевой, самые частые вопросы обращений - это назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь, льготы по коммунальным платежам.