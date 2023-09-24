Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр назвал машиностроение основным драйвером роста индустриального производства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников машиностроительной отрасли, отметив ее ключевую роль в развитии авиационной, ракетно-космической и других областей промышленности. Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики, отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"Профессиональный праздник отмечают сотни тысяч ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. <...> Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики, основным драйвером роста индустриального производства. Играет ключевую роль в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, металлургии и энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и транспортного комплекса. Обеспечивает обороноспособность страны, благосостояние и комфортную жизнь наших граждан", - говорится в сообщении.

Мишустин напомнил, что, несмотря на санкционные ограничения, отрасль справляется со всеми вызовами, демонстрирует высокие показатели, в ней проводятся структурные преобразования, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются собственные разработки и решения, в том числе цифровые, особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров

"Все эти достижения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, профессионализму, преданности призванию. Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам машиностроения, которые передают молодым специалистам свои знания и опыт. Все вы талантливые и целеустремленные люди. Уверен, что ваша компетентность и ответственное отношение к делу станут залогом технологического и промышленного суверенитета России", - отметил премьер.

Мишустин пожелал работникам отрасли и их близким крепкого здоровья и благополучия.