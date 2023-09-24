Бывший вице-премьер Молдавии назвал власти шулерами из-за непризнания долга "Газпрому"

Александр Муравский считает, что руководство страны "в переговорах с российским концерном выбрало путь, исходя из конъюнктурных геополитических интересов"

КИШИНЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии, отказавшись признавать долг за газ "Газпрому", повели себя как шулера. Такое мнение высказал бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, который в конце 90-х годов вел переговоры с российским концерном.

"На меня могут обижаться или не обижаться, но это мое мнение. Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить", - сказал Муравский в эфире молдавского телеканала ITV. Он считает, что "руководство Молдавии в переговорах с российским концерном выбрало путь, исходя из конъюнктурных геополитических интересов. Но жизнь на этом не кончается, наступит и завтра, и закончится это все". По его мнению, молдавская сторона "должна была вести переговоры с "Газпромом", а не становиться в позу".

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение прежних долгов за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Однако на переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила к этому сроку своим обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

В начале сентября 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита, проведенного норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. По его словам, аудиторы установили, что на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Со своей стороны руководство "Газпрома" заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерено отстаивать свои права.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".